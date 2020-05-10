Her 4 aboneden biri internette "16-24 Mbps" arası hızı tercih etti

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 14,2 milyon sabit genişbant internet abonesinin yüzde 24,3'ünün 16-24 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettiği görüldü.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan pazar verilerinden derlediği bilgiye göre, bu dönemde sabit telefon abone sayısı yaklaşık 11,5 milyon, mobil abone sayısı ise yaklaşık 80,8 milyona ulaştı.

Geniş bant internet verilerine bakıldığında ise 14,2 milyonu sabit, 62,4 milyonu mobil olmak üzere toplam 76,6 milyon abone sayısına ulaşıldı. İnternet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 33,1'i 10-16 Mbps, yüzde 24,3'ü ise 16-24 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih etti. 2 Mbps hızdan düşük hız tercih eden abonelerin oranı yüzde 0,1 olurken, 4-10 Mbps arası hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise yüzde 18,4 olarak gerçekleşti.

- Abonelerin teknoloji bazlı dağılımı



Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin teknoloji bazında dağılımı incelendiğinde ise xDSL ile hizmet sunan alternatif işletmecilerin pazar içindeki payı 2019 dördüncü çeyrek itibarıyla yüzde 17,5 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde TTNet'in xDSL pazar payı gerilemeye devam ederek yüzde 50,3 seviyesine indi.

Kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı yüzde 7,6 olurken, fiber internet sunanların toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı yüzde 22,6 oldu. Öte yandan, 9,7 milyona ulaşan xDSL hizmetlerinde alternatif işletmecilerin payının yüzde 25,8 seviyesinde bulunduğu görüldü.