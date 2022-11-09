Hepsiburada’nın kasım indirimleri ‘Efsane 11’le devam ediyor
E-ticaret firması Hepsiburada, ‘Efsane Kasım’ın ikinci haftasına ‘Efsane 11’ kampanyalarıyla giriyor.
Firma, teknoloji markalarının ürünlerini özel fiyatlarla sunmaya devam ediyor.
Bilgisayardan kulaklıklara, tabletten küçük ev aletlerine yüzlerce üründe net indirimler sunan Hepsiburada’nın ‘Efsane 11’in öne çıkan markaları arasında Samsung, Grundig, Xiaomi ve Lenovo var.
Kablosuz kulaklık satın almayı düşünenler için ise fırsatın adı Lenovo bluetooth kulaklık. Televizyon almayı bekleyenler, Next ürünlerinin fırsatlarını takip edebiliyor.
9 Kasım’da oyun konsolları ve aksesuarlarında sepette net yüzde 15 indirim, 19:00 - 24:00 saatlerinde geçerli olacak kampanyada ise teknoloji aksesuarlarında tüm indirimlere ek sepette net yüzde 15 indirim teknoloji tutkunlarını bekliyor. ‘Efsane 11’ dahilinde haftanın son günü 11.11’e de olacak özel kampanyalar hazırlandı. Her saat başı 11 yeni üründe net indirim Hepsiburada kullanıcılarının beğenisine sunuluyor.