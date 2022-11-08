Hepsiburada’nın ‘Efsane Kasım’ına yoğun ilgi

E-ticaret platformu Hepsiburada’nın ‘Efsane Kasım’ kampanyası büyük ilgi gördü. Türkiye’nin binlerce özel markasının katılımıyla başlayan kampanyanın ilk 6 gününde satış rekorları kırıldı.

Sipariş sayısında büyük artış

Hepsiburada üzerinden ‘Efsane Kasım’ın ilk 6 gününde verilen toplam sipariş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2.5 kat arttı, 7.5 milyonu aşkın ürün satıldı. Kampanyanın avantajlarını kullanan müşteri sayısı geçen senenin yaklaşık 2 katına çıkarken bu ayın ilk 6 gününde platformun ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı günlerine kıyasla yüzde 70 artarak 110 milyonu geçti. Ayrıca Hepsiburada mobil uygulaması, 1, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde AppStore’da en çok indirilen uygulama olurken 1-6 Kasım döneminde Google Play Store’da ilk 3’te yer aldı.

Metropoller ilk sıralarda

‘Efsane Kasım’a İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya ve Konya ‘Efsane Kasım’dan en çok yararlanılan şehirler olarak sıralandı. Alışveriş için en çok akşam 20.00-23.00 saatleri tercih edildi. Müşterilerce ‘Efsane Kasım’ın ilk 6 gününde en çok temel tüketim, gıda, giyim, elektrikli ev aletleri, züccaciye ve sağlık-güzellik kategorilerinden ürün alındı. Hepsiburada platformu üzerinden en çok sipariş verilen ürünler ise çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı tableti, tuvalet kâğıdı, ev giyim/iç çamaşırı, kakaolu fındık kreması, nano jel yastık ve bebek bezi oldu.

Taksit imkânı

Bu ay Hepsiburada’nın, aile bütçelerini en çok rahatlatan ‘Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde’ teklifi müşterilerin dikkatlerini çekti.

Müşteriler kampanyaya uygun kartlarla yaptıkları alışverişlerinin yüzde 50’sinde ihtiyaçlarını ertelemeden ödemelerini öteleyerek alışverişlerini tamamladılar. Her 3 alışverişten 1’ini şubat sonrasında taksitlendirme imkânı kullanarak gerçekleştirdiler.

Ekonomiye hareket getirdi

Hepsiburada platformunda yüz binlerce KOBİ ve satıcı da e-ticarete artan talebin etkisiyle ilk 6 günde rekor satış ile ciro hacimlerine ulaştı. Satışların önemli bölümü pazar yeri üyesi işletme ve KOBİ’ler tarafından yapıldı.

‘Efsane Kasım’ 7-11 Kasım ve 21-25 Kasım tarihlerinde indirimli fiyatlarla, kampanyalarla devam edecek.