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Ekonomi Hepsiburada’dan karne hediyesi için çeşitli seçenekler!
Ekonomi

Hepsiburada’dan karne hediyesi için çeşitli seçenekler!

Yeniakit Publisher
2024-01-18 11:33:00 -
Hepsiburada’dan karne hediyesi için çeşitli seçenekler!

Hepsiburada, karne hediyesi için farklı seçenekleri müşterileriyle buluşturuyor.

Hepsiburada, karne hediye seçeneklerinin en başında özellikleri ve farklı fiyat aralıklarındaki cep telefonu modelleri, tabletler ve akıllı saatler yer alıyor. Bluetooth kulaklıklar da teknoloji meraklısı çocuklar için hediye alternatifi oluyor.

Oyun oynamayı seven çocuklar için ise oyun bilgisayarı, konsol, koltuk, kulaklık, mouse, klavye gibi ürünler öne çıkıyor. Ayrıca, klasik ve popüler oyun ve oyuncak markalarının ürünleri de karne hediyesi olarak seçenekler arasında.

Hepsiburada'da, çocukların sevdiği karakterlerin baskılı olduğu tişörtler, sweatshirtler ve pijamalar da yer alıyor. Ayrıca, kot, spor ayakkabı, çanta ve saatler karne hediyeleri olarak tercih ediliyor.

Hepsiburada, karne hediyesi alışverişinde, hızlı teslimat, kapıda iade ve güvenli ödemenin yanı sıra "hemen al sonra öde" hizmeti "Hepsiburada Limiti" ile alışveriş tutarının kart limitinden düşmeden taksitle ödeme imkanı sunuyor.

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