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Ekonomi Hepsiburada ve Vestel'den "Hepsimat" iş birliği
Ekonomi

Hepsiburada ve Vestel'den "Hepsimat" iş birliği

Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci: - "Bu hizmeti tüm Türkiye'ye yaymak için Hepsimat iş ortaklarımızın sayısını artırmayı ve 2020 yılı sonuna kadar da teslimat yapılacak lokasyonların sayısını 650'ye çıkarmayı planlıyoruz" - Vestel CMO'su Duygu Badem Uylukçuoğlu: - "Düzenli olarak online alışveriş yapan, iş ve okul hayatı nedeniyle günün her saati evde ya da ofiste bulunamayan ve kargo teslimat endişesi taşıyan Hepsiburada müşterilerine Vestel mağazalarının kapılarını açtık"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:02:54 -
Hepsiburada ve Vestel'den "Hepsimat" iş birliği

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'nın, müşterilerinin siparişlerini ev ve işyerleri dışında bir teslimat noktasından, diledikleri zaman diliminde teslim almasına imkan tanıyan "Hepsimat" hizmeti artık Vestel'in satış noktalarında da geçerli olacak.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Hepsimat'ın kapsamını, son olarak Vestel ile gerçekleştirdiği iş birliği ile genişletiyor.

Vestel'in bayii ve kurumsal mağazalarından seçili lokasyonların da projeye eklenmesiyle birlikte Hepsimat, 480 farklı teslimat noktasıyla müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, müşterilerin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını aktardı.

Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve bu doğrultuda inovatif hizmet modelleri geliştirdiklerini belirten Timirci, şunları ifade etti:

"Teslimat gününde teslimat yerinde hazır bulunma mecburiyetinin müşterilerimizin zaman zaman zorlandığı bir konu olduğunu fark ederek yeni teslimat modelimiz Hepsimat'ı hayata geçirdik. Hepsimat'ın teslimat ağını her geçen gün yeni iş birlikleriyle büyütmekten ve müşterilerimize daha fazla alternatif sunarak hayatlarını kolaylaştırmaktan dolayı mutluyuz.

Bu kapsamda Vestel ile başlattığımız iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu hizmeti tüm Türkiye'ye yaymak için Hepsimat iş ortaklarımızın sayısını artırmayı ve 2020 yılı sonuna kadar da teslimat yapılacak lokasyonların sayısını 650'ye çıkarmayı planlıyoruz."


- "Öncelikli amaçcımız, tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak"


Vestel CMO'su Duygu Badem Uylukçuoğlu, Vestel'in perakende uygulamalarını tüketici talep ve beklentilerinin şekillendirdiğini bildirdi.

Öncelikli amaçlarının, tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak ve hayatını kolaylaştırmak olduğunu aktaran Uylukçuoğlu, şunları kaydetti:

"2019 yılında hayata geçirdiğimiz Teslimat Noktası projesi düzenli olarak online alışveriş yapan, çalışma koşulları, günlük sosyal hayatı veya okul sebebi ile gün içerisinde evin dışında vakit geçiren, dolayısıyla önden programlanamayan kargo teslimatları konusunda sorun yaşayan tüketicilere bir fayda sağlamayı amaçlıyor. Teslimat Noktası projemiz ile örtüşen Hepsiburada Hepsimat uygulaması uyumlu marka iş birliklerimizin en iyi örneklerinden biri.

Düzenli olarak online alışveriş yapan, iş ve okul hayatı nedeniyle günün her saati evde ya da ofiste bulunamayan ve kargo teslimat endişesi taşıyan Hepsiburada müşterilerine Vestel mağazalarının kapılarını açtık. Üstelik bu mağazalarımızda onlara özel fırsatlar sunuyoruz."

Uylukçuoğlu, tüketiciye en etkin faydayı sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri projeyle, yaygın bayi ağı avantajını da Hepsiburada müşterileriyle paylaşacaklarını bildirdi.


- İş birliği, Vestel'in İstanbul'da 7 mağazası ile başlayacak


Açıklamada yer alan bilgiye göre, Hepsimat hizmetinden faydalanmak için Hepsiburada alışverişlerinin teslimat bilgileri ekranında yer alan adres bölümünde "Teslimat Noktasına Gönder" seçeneğinin tercih edilmesi ve burada yer alan noktalardan birinin seçilmesi gerekiyor.

Müşteriler "standart", "yarın teslimat" ve "bugün teslimat" seçeneklerinden birini seçerek siparişlerini diledikleri saatte Hepsimat teslimat noktalarından kolayca teslim alabiliyor.

Başlangıç olarak Vestel'in İstanbul’da 7 mağazası ile başlayacak uygulamanın kapsamının kısa zamanda genişletilmesi hedefleniyor.

Vestel ile yapılan iş birliğinin sonucunda Hepsiburada müşterileri siparişlerini, kendilerine uygun gün ve saatte, anlaşmalı Vestel mağazalarından 3 gün içinde teslim alabilecek.

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