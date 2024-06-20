Hepsiburada, Nasdaq üst yöneticisini ağırladı!

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, Karen Snow'u İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede, Hepsiburada'nın gelecek dönem planları ve stratejik öncelikleri ele alındı. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Hepsiburada tarafından 8 yıldır başarıyla yürütülen "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı" oldu. Bu kapsamda kadın girişimcilere sağlanan destekler ve elde edilen başarılar hakkında bilgi verildi. Görüşmede Nasdaq’a gelecekte kote olabilecek Türk şirketleri için birlikte yapılabilecekler ve Türkiye'nin ekonomik potansiyeli değerlendirildi.

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, Karen Snow'a Hepsiburada'nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamındaki kadın girişimcilerin ürettiği yöresel ve el emeği ürünlerden oluşan özel bir hediye seçkisi sundu.

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