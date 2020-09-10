Hepsi ihanete destek verdi! CHP, İYİ Parti ve HDP’liler oraya koştu

Libya’da şehit düşen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini, ailelerini ve adreslerini ifşa eden tetikçi Oda TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, haberi yazan muhabir Hülya Kılınç’ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkemede, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.

HDP, CHP ve İYİ Parti’den destek

İhanetleriyle tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran Oda TV’cilere, HDP, CHP ve İYİ Parti cephesinden destek geldi. Sanıkların yargılandığı salonun önüne CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Ali Şeker gelirken, aynı zamanda HDP Milletvekiller Hüda Kaya ile Ahmet Şık da desteğe geldi. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da heyete dahil oldu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup, pankart ve dövizler açarak sanıklara destek çıktı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da açıklamasında sanıklara destek verdi.