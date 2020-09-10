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Siyaset Hepsi ihanete destek verdi! CHP, İYİ Parti ve HDP’liler oraya koştu
Siyaset

Hepsi ihanete destek verdi! CHP, İYİ Parti ve HDP’liler oraya koştu

Libya’daki MİT şehitlerinin kimliklerini ve ailelerini ifşa eden Oda TV’cilerin davasına HDP’liler, İYİ Partililer ve CHP’liler de katılarak ihanete destek verdiler.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:57:00 -
Hepsi ihanete destek verdi! CHP, İYİ Parti ve HDP’liler oraya koştu

Libya’da şehit düşen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini, ailelerini ve adreslerini ifşa eden tetikçi Oda TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, haberi yazan muhabir Hülya Kılınç’ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkemede, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.

HDP, CHP ve İYİ Parti’den destek

İhanetleriyle tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran Oda TV’cilere, HDP, CHP ve İYİ Parti cephesinden destek geldi. Sanıkların yargılandığı salonun önüne CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Ali Şeker gelirken, aynı zamanda HDP Milletvekiller Hüda Kaya ile Ahmet Şık da desteğe geldi. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da heyete dahil oldu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup, pankart ve dövizler açarak sanıklara destek çıktı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da açıklamasında sanıklara destek verdi.

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Yorumlar

Mehmet Soylu

Eskiden bir reklam varsı Osmanlı Bankası için, o reklamdan uyarlama olarak Kıbrıs aksanı ile şu söylenebilir "yok aslinda birbirinden farklari, hepsi mandaci partisi"
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Hadra

HDP ve CHP söze hacet yok da BU Sn Akşenerin Tv lerde ve Medyada Kendi İtirafları: 1) Ben Başbuğ zamanında Ülkücü oldum. 29 Benim Eşim eski solcu konuştuk ve evlendik. 3) Kandavalınız da Kapınızı çalanı içeri alırsınız. 4) Bu Nasıl bir kan davası ki yüzlerce Üniversite Talebesi İmanlı Ülkücünün(çok kısmı Mezuniyetine yakın) Hunharca katili PKK,PYD, DHKP-C, Muhtelif aynı kaynaklşı sol Fraksiyon Mensubunca işleyen caniler,Devleti yok etmeye çalışanlarla beraber olabiliyor* Bir de devleti yönetmeye talip bu perhiz bu ne turşu? Yazıklar olsun! Eğer İnanıyorsa ve de Gösteriş için Ayasopfyaya gitmedi ise ''Muhammed sssuresi herşeyi açıklıyor'' Amelinin helak olmasını istemiyor ise okusun
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