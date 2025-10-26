  • İSTANBUL
Gündem 'Henüz bitmedim aday olacağım' Bu da ABD'nin Kılıçdaroğlu'su
Gündem

‘Henüz bitmedim aday olacağım’ Bu da ABD’nin Kılıçdaroğlu’su

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Henüz bitmedim aday olacağım’ Bu da ABD’nin Kılıçdaroğlu’su

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2028 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olabileceğini açıklayarak Demokrat Parti’de Kılıçdaroğlu tarzı bir inat siyaseti tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2028 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olabileceğini açıkladı. Seçmen desteğini kaybetmesine rağmen ısrarla sahnede kalma isteği, ABD kamuoyunda “Kılıçdaroğlu tarzı inat siyaseti” olarak yorumlandı. Demokrat Parti içinde yeni tartışmaların fitilini ateşleyen bu çıkış, Washington kulislerini hareketlendirdi.

"Henüz Bitmedim"

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, bir gün ‘muhtemelen’ başkan olacağını belirterek, gelecekte Beyaz Saray'da bir kadının olacağına inandığını kaydetti. Demokratların bir sonraki seçimdeki aday belirleme sürecinde kendisini yarış dışında gösteren anketleri ciddiye almadığını ifade eden Harris, “Henüz bitmedim” dedi.

