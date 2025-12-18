Sözcü TV yayınladı! En son cumhurbaşkanlığı anketi… Erdoğan’ın karşısında kim olursa kazanır?

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Sözcü TV, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ancak sonuçlar, ekranlarda alışıldık şekilde köpürtülen algıların aksine, milletin tercihini açıkça ortaya koydu.

Ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşısında %51,4 oy oranına ulaşırken, Özel %26,1’de kaldı. Aradaki fark, muhalefetin liderlik krizini ve tabanını ikna edemediğini bir kez daha tescilledi.

Bir diğer senaryoda Erdoğan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş karşı karşıya getirildi. Bu tabloda Erdoğan %42 oy alırken, Yavaş %39,4’te kaldı. Aylarca “en güçlü aday” diye pazarlanan Yavaş’ın bile Erdoğan’ın gerisinde kalması dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı eşleşmede de tablo değişmedi. Erdoğan %45,5 oy oranıyla zirvede yer alırken, İmamoğlu %36,3’te kaldı. Böylece CHP’nin üç farklı ismiyle yapılan hesapların tamamı, Erdoğan’ın liderliğinde Cumhur İttifakı’nın hâlâ millet nezdinde en güçlü adres olduğunu ortaya koydu.

Kendi kanallarından yayımladıkları anket bile gerçeği gizleyemedi. Yıllardır “değişim”, “erken seçim” ve “iktidar düşüyor” manşetleri atan çevrelerin, rakamlarla yüzleşmek zorunda kalması dikkat çekti.

Ortaya çıkan tablo net: Millet, kriz ve kaos vaat eden, koltuk kavgasından başını kaldıramayan muhalefete değil; istikrarı, tecrübeyi ve güçlü liderliği tercih etmeye devam ediyor.