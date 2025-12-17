  • İSTANBUL
3 servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Gündem

3 servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
3 servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda yürekleri ağza getiren kaza meydana geldi. Üç işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

T.F.K.'nin kullandığı 71 AEG 868 plakalı minibüs, E.B. idaresindeki 06 EVC 767 plakalı minibüs ve S.A. yönetimindeki 71 ADY 152 plakalı minibüs, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Hurdalık Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

 

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

