Henüz 17 yaşında! Polisler suçüstü yakaladı Samsun'un İlkadım ilçesinde çalıntı bisikleti internet üzerinden satmak isteyen genç kız, müşteri gibi irtibat kuran polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Samsun'da, çalıntı bisikleti internet üzerinden satmak isteyen Melisa A. (17), kendisiyle müşteri gibi irtibat kuran polisler tarafından yakalandı. Polis müşteri gibi iletişime geçti İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşayan F.İ., kısa süre önce çalınan bisikletinin internet üzerinden satışa sunulduğunu gördü. F.İ.'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bisikleti satmak isteyen melisa A. ile müşteri gibi irtibata geçti. Polis memurlarının verdiği buluşma noktasına bisiklet ile giden Melisa A., gözaltına alındı. Bisiklet ise sahibi F.İ.'ye teslim edildi. Serbest bırakıldı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Melisa A., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

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