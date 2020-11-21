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Spor Hentbolda maçın ardından
Spor

Hentbolda maçın ardından

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Helle Thomsen: - "Oyuncularımız performans olarak birkaç adım yukarıya çıktı, kendileriyle gurur duyabilirler"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:31:42 -
Hentbolda maçın ardından

KASTAMONU (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turunda Macaristan'ın DVSC Schaeffler takımını 31-30 mağlup ederek EHF Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanan Kastamonu Belediyespor'un Danimarkalı antrenörü Helle Thomsen, "Oyuncularımız performans olarak birkaç adım yukarıya çıktı, kendileriyle gurur duyabilirler." dedi.

Thomsen, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, DVSC Schaeffler'in çok güçlü bir rakip olduğunu söyledi.

Macaristan liginin de güçlü bir lig olduğunu belirten Thomsen, "Bugün çok büyük bir şey yaptık. Oyuncularımız performans olarak birkaç adım yukarıya çıktı, kendileriyle gurur duyabilirler. Bu bizim için, takım için ve Türkiye hentbolu için çok önemliydi." diye konuştu.

Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu ise uzun zamandır karşılaşmaya hazırlandıklarına işaret etti.

Her gün maçla ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Serpil, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlandık ama alacağımıza inanmıştık. Geçen sene de onları elemiştik. İnşallah gruplarda daha iyi şeyler yapıp Kastamonu'ya, Türk hentboluna güzel başarılarla katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.


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