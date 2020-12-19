  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hentbolda Avrupa'da rövanş zamanı
Spor

Hentbolda Avrupa'da rövanş zamanı

Erkekler EHF Avrupa Kupası 3. turda Beykoz Belediyespor ve Spor Toto, yarın rövanş maçlarına çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-12-19 09:42:58 -
Hentbolda Avrupa'da rövanş zamanı

ANKARA (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'nda Beykoz Belediyespor ve Spor Toto, yarın 3. tur rövanş maçlarına çıkacak.

Spor Toto, Romanya'nın CSM Bükreş takımı ile Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Complexul Sportiv National Sala Polivalenta'da TSİ 15.30'da başlayacak karşılaşmayı Kosovalı Ilir Bytyqi, Syart Kasapi hakem çifti yönetecek.

Spor Toto, Ankara'da oynadığı turun ilk maçında rakibine 33-27 mağlup olmuştu.

Beykoz Belediyespor ise Kıbrıs Rum kesimi temsilcisi Sabbianco Anorthosis Famagusta'ya konuk olacak.

Anorthosis Famagusta Sport Center'da TSİ 21.15'te başlayacak maçı, Hollandalı Alain Rauchs ve Linster Philippe hakem çifti yönetecek.

İstanbul'da oynanan ilk maçı Anorthosis Famagusta, 32-28 kazanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’
Dünya

Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Ömer Faruk İspir, Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin tahminleri hakkında açıkla..
Selçuk Bayraktar duyurdu!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar duyurdu! "Muharip İnsansız Uçak" için tarih verildi

Bayraktar TB2 SİHA'ların Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasındaki payına ilişkin açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçu..
TUSAŞ müjdeyi Twitter'dan duyurdu!
Teknoloji

TUSAŞ müjdeyi Twitter'dan duyurdu!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Muharip Uçak (MMU) için 3 büyük yeni test merkezi ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay