Hentbol: Toplu sonuç Erkekler Süper Lig'de 22. hafta, Kadınlar Süper Lig'de ise 21. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta, Kadınlar Süper Lig'de ise 21. hafta maçları oynandı. Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: - Erkekler Süper Lig: 1955 Batman Belediyespor-Beşiktaş Mogaz: 24-33 Beykoz Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol: 23-22 MYK Hentbol-Maliye Piyango: 21-22 Nilüfer Belediyespor-Göztepe: 28-31

- Kadınlar Süper Lig

Yalıkavakspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 34-43





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