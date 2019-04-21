Hentbol: Toplu sonuç
Erkekler Süper Lig'de 22. hafta, Kadınlar Süper Lig'de ise 21. hafta maçları tamamlandı21 Nisan 2019 Pazar 20:01
İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta, Kadınlar Süper Lig'de ise 21. hafta maçları oynandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Erkekler Süper Lig:
1955 Batman Belediyespor-Beşiktaş Mogaz: 24-33
Beykoz Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol: 23-22
MYK Hentbol-Maliye Piyango: 21-22
Nilüfer Belediyespor-Göztepe: 28-31
- Kadınlar Süper Lig
Yalıkavakspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 34-43
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