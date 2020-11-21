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Spor Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası
Spor

Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

İzmir Büyükşehir Belediyespor: 22 - Yalıkavakspor: 31 - Yalıkavakspor adını son 16 turuna yazdırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:38:26 -
Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

Salon: Celal Atik

Hakemler: Anton Antashev ile Denis Musatov (Rusya)

İzmir Büyükşehir Belediyespor: Rombescu (Zeynep Onur), Yasemin Özgür 1, Sibel Kıcıroğlu 8, Burcu Dindar 1, Kaludjerovic 4, Gizem Koca 1, Emine Polat, Ece Sözmen 1, Neriman Sevgilican 1, İlayda Baktır 1, Sude Naz Dağ 2, Gizem Buse Dallı, Dilek Yılmaz 1, Ümmügülsüm Bedel 1, Novakovic

Yalıkavakspor: Sevilay İmamoğlu Öcal 2 (Esma Adnar), Nurşah Sancak 6, Zehra Oğuz, Yeliz Özel 1, Yeliz Yılmaz 2, Buket Yılmaz 6, Cansu Piren, Demet Sonkaya, Fatma Gül Sakızcan 5, Yasemin Şahin 7, Reyhan Kaya, İlke Yıldız, Edanur Arslan 1, Kübra Yılmaz, Sevgi Kalyoncuoğlu 1

İlk yarı: 12-19

İki dakika cezası alanlar: Yasemin Özgür, Ümmügülsüm Bedel, Ece Sözmen (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Yeliz Özel (2), Nurşah Sancak, Kaya, Rehyan Kaya (Yalıkavakspor)

İZMİR (AA) - Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 31-22 mağlup eden Yalıkavakspor son 16 turuna yükseldi.

İki Türk temsilcisinin geçen hafta Muğla'da oynadığı karşılaşmayı da Yalıkavakspor 30-26 kazanmıştı.

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