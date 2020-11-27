Hentbol: Haftanın programı
Erkekler Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanacak - Kadınlar Süper Lig'de 6. haftada tehir edilen 2 müsabaka yapılacak
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edilecek. Kadınlar Süper Lig'de ise 6. haftada oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen 2 müsabaka oynanacak.
Her iki Süper Lig'de hafta sonu maçlarının programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
14.00 Göztepe-Beşiktaş Aygaz (Gaziemir)
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto (Muğla Menteşe)
16.00 Güneysu-Nilüfer Belediyespor (Güneysu)
16.00 Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol (Recep Şahin Köktürk)
29 Kasım Pazar:
13.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi (Prof. Dr. Turgay Atasü)
Not: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tehir edildi.
- Kadınlar Süper Lig
29 Kasım Pazar:
17.00 Üsküdar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Çamlıca)
17.00 Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)