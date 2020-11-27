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Spor Hentbol: Haftanın programı
Spor

Hentbol: Haftanın programı

Erkekler Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanacak - Kadınlar Süper Lig'de 6. haftada tehir edilen 2 müsabaka yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:24:31 -
Hentbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edilecek. Kadınlar Süper Lig'de ise 6. haftada oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen 2 müsabaka oynanacak.

Her iki Süper Lig'de hafta sonu maçlarının programı şöyle:


- Erkekler Süper Lig

Yarın:

14.00 Göztepe-Beşiktaş Aygaz (Gaziemir)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto (Muğla Menteşe)

16.00 Güneysu-Nilüfer Belediyespor (Güneysu)

16.00 Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol (Recep Şahin Köktürk)

29 Kasım Pazar:

13.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi (Prof. Dr. Turgay Atasü)

Not: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tehir edildi.


- Kadınlar Süper Lig

29 Kasım Pazar:

17.00 Üsküdar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Çamlıca)

17.00 Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)


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