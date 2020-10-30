Hentbol: Haftanın programı
Kadınlar Süper Lig'de 6. hafta müsabakaları yapılacak
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
1 Kasım Pazar:
13.00 Aksaray Belediyespor-Sivas Belediyespor (Aksaray)
15.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Atatürk)
16.00 Görele Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Görele İlçe)
16.00 Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
3 Kasım Salı:
13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Muratpaşa Belediyespor (Elazığ Yakup Kılıç)
4 Kasım Çarşamba:
17.00 Üsküdar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Çamlıca)