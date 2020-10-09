Hentbol: Haftanın programı
Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de üçüncü hafta müsabakaları yapılacak
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e üçüncü hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
14.00 Güneysu-Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)
15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Nilüfer Belediyespor (THF)
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)
16.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (R. Şahin Göktürk)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş Aygaz (Prof. Dr. Turgay Atasü)
18.00 MYK Hentbol-Antalyaspor (THF)
- Kadınlar Süper Lig
Yarın:
12.30 Sivas Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Taha Akgül)
11 Ekim Pazar:
13.00 Konyaaltı Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Görele Belediyespor-Yalıkavak (Görele İlçe)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
17.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
12 Ekim Pazartesi:
19.00 Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Aksaray)