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Spor Hentbol: Haftanın programı
Spor

Hentbol: Haftanın programı

Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de üçüncü hafta müsabakaları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:35:57 -
Hentbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e üçüncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- Erkekler Süper Lig


Yarın:

14.00 Güneysu-Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)

15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Nilüfer Belediyespor (THF)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)

16.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (R. Şahin Göktürk)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş Aygaz (Prof. Dr. Turgay Atasü)

18.00 MYK Hentbol-Antalyaspor (THF)


- Kadınlar Süper Lig


Yarın:

12.30 Sivas Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Taha Akgül)

11 Ekim Pazar:

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Görele Belediyespor-Yalıkavak (Görele İlçe)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

17.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

12 Ekim Pazartesi:

19.00 Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Aksaray)


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