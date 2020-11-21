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Spor Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
Spor

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Kastamonu Belediyespor: 31 - DVSC Schaeffler: 30 - Kastamonu Belediyespor, EHF Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:18:58 -
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

KASTAMONU (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kastamonu Belediyespor, Macaristan'ın DVSC Schaeffler takımını 31-30 mağlup etti.

Macaristan temsilcisindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle daha önce ertelenen karşılaşma, tek maç eleme usulüyle gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 15-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmenin son dakikaya kadar sürdüğü karşılaşma, Kastamonu Belediyespor'un 31-30 üstünlüğüyle sona erdi.

Kastamonu Belediyespor, böylece EHF Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.


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