Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
Kastamonu Belediyespor: 31 - DVSC Schaeffler: 30 - Kastamonu Belediyespor, EHF Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı
KASTAMONU (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kastamonu Belediyespor, Macaristan'ın DVSC Schaeffler takımını 31-30 mağlup etti.
Macaristan temsilcisindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle daha önce ertelenen karşılaşma, tek maç eleme usulüyle gerçekleştirildi.
Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 15-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
Çekişmenin son dakikaya kadar sürdüğü karşılaşma, Kastamonu Belediyespor'un 31-30 üstünlüğüyle sona erdi.
Kastamonu Belediyespor, böylece EHF Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.