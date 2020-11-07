Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, "Avrupa Hentbol Federasyonu dünyadaki bu salgın durumunu göz önüne alarak bütün takımları Avrupa Şampiyonası'na almalı." dedi.

İlker Şentürk, kamp yaptıkları kent merkezindeki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovenya takımında son anda 2 oyuncunun daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendiklerini belirterek, konuk takımın 5 eksiğinin bulunduğunu söyledi.

Slovenya takımına geçmiş olsun dileklerini ileten Şentürk, şunları söyledi:

"Öncelikle Slovenya takımına geçmiş olsun diyorum. Ancak biz Avrupa Hentbol Federasyonu'na 40 kişilik liste veriyoruz. Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncularımız vardı. Bu oyuncularımızı kamp kadrosundan çıkarıp geldik. Testlerimizi yaptırdık. Slovenya da bir hentbol ülkesi Avrupa üçüncülüğü olan bir ülke. Belki oyuncuların yerine başka oyuncular alıp gelebilirlerdi. Bence, 4-5 eksik ve artı 2 eksikle biraz bizden çekindiklerini gösteriyor. Dünya zor bir dönemden geçiyor, herkese sağlıklı kalmasını demek geliyor içimden. Sadece şunu söylemek istiyorum bizim federasyonumuzuda harakete geçirmek lazım. Avrupa Hentbol Federasyonu dünyadaki bu salgın durumunu göz önüne alarak bütün takımları Avrupa Şampiyonası'na almalı bu saatten sonra. Milli takımda oynayan oyuncular kulüpleri ile çok sıkıntı yaşıyorlar. Bu konu ile ilgili kulüpleri de maçlara göndermek istemiyor. Bu anlamda Avrupa Hentbol Federasyonu bence şapkasını önüne koyup düşünüp bir sefere mahsus olmak üzere oyuncuları Avrupa Şampiyonası'na davet etmeli diye düşünüyorum."

- " Avrupa Hentbol Federasyonu'na geniş bir liste veriyoruz"

Şentürk, karşılaşmanın tarihi ile ilgili bir haberin kendilerine henüz ulaşmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önceden Slovenya takımından 4 iyi oyuncuları eksikti. Bunlar çok iyi oyuncular. Bizim içinde çok büyük avantajdı tabi. Bugün, sağ kanatları ve diğer bir oyuncununda ismini bilmediğim az önce Slovenya takımında ekibiyle görüştüm. Onunda eksik olduğunu öğrendik. Ama biz dediğim gibi Avrupa Hentbol Federasyonu'na geniş bir liste veriyoruz. Bu listenin içinde oyuncuların tamamlayıp verebilirdi. Bu şartlar karşısında onlar da zannediyorum karantinaya aldırdılar takımı. Geçmiş olsun, diyebilecek bir şey yok. Bizim için bir avantajdı. Belki tam takım geldikleri zaman bizim için dezavantajdı ama şu an bir avantajlı ortam bize dönüktü. Çünkü Hollanda'dan alabileceğimiz puanı son anda kaptırıp geldik. Bu maça çok asılacaktık. Bunu onlar da biliyordu. Biz de biliyorduk. En azından buradan puan ya da puanlar almak istiyorduk."