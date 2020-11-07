  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Spor

Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk: - "Avrupa Hentbol Federasyonu dünyadaki bu salgın durumunu göz önüne alarak bütün takımları Avrupa Şampiyonası'na almalı"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:30:19 -
Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, "Avrupa Hentbol Federasyonu dünyadaki bu salgın durumunu göz önüne alarak bütün takımları Avrupa Şampiyonası'na almalı." dedi.

İlker Şentürk, kamp yaptıkları kent merkezindeki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovenya takımında son anda 2 oyuncunun daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendiklerini belirterek, konuk takımın 5 eksiğinin bulunduğunu söyledi.

Slovenya takımına geçmiş olsun dileklerini ileten Şentürk, şunları söyledi:

"Öncelikle Slovenya takımına geçmiş olsun diyorum. Ancak biz Avrupa Hentbol Federasyonu'na 40 kişilik liste veriyoruz. Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncularımız vardı. Bu oyuncularımızı kamp kadrosundan çıkarıp geldik. Testlerimizi yaptırdık. Slovenya da bir hentbol ülkesi Avrupa üçüncülüğü olan bir ülke. Belki oyuncuların yerine başka oyuncular alıp gelebilirlerdi. Bence, 4-5 eksik ve artı 2 eksikle biraz bizden çekindiklerini gösteriyor. Dünya zor bir dönemden geçiyor, herkese sağlıklı kalmasını demek geliyor içimden. Sadece şunu söylemek istiyorum bizim federasyonumuzuda harakete geçirmek lazım. Avrupa Hentbol Federasyonu dünyadaki bu salgın durumunu göz önüne alarak bütün takımları Avrupa Şampiyonası'na almalı bu saatten sonra. Milli takımda oynayan oyuncular kulüpleri ile çok sıkıntı yaşıyorlar. Bu konu ile ilgili kulüpleri de maçlara göndermek istemiyor. Bu anlamda Avrupa Hentbol Federasyonu bence şapkasını önüne koyup düşünüp bir sefere mahsus olmak üzere oyuncuları Avrupa Şampiyonası'na davet etmeli diye düşünüyorum."

- " Avrupa Hentbol Federasyonu'na geniş bir liste veriyoruz"

Şentürk, karşılaşmanın tarihi ile ilgili bir haberin kendilerine henüz ulaşmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önceden Slovenya takımından 4 iyi oyuncuları eksikti. Bunlar çok iyi oyuncular. Bizim içinde çok büyük avantajdı tabi. Bugün, sağ kanatları ve diğer bir oyuncununda ismini bilmediğim az önce Slovenya takımında ekibiyle görüştüm. Onunda eksik olduğunu öğrendik. Ama biz dediğim gibi Avrupa Hentbol Federasyonu'na geniş bir liste veriyoruz. Bu listenin içinde oyuncuların tamamlayıp verebilirdi. Bu şartlar karşısında onlar da zannediyorum karantinaya aldırdılar takımı. Geçmiş olsun, diyebilecek bir şey yok. Bizim için bir avantajdı. Belki tam takım geldikleri zaman bizim için dezavantajdı ama şu an bir avantajlı ortam bize dönüktü. Çünkü Hollanda'dan alabileceğimiz puanı son anda kaptırıp geldik. Bu maça çok asılacaktık. Bunu onlar da biliyordu. Biz de biliyorduk. En azından buradan puan ya da puanlar almak istiyorduk."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

İşgali Ermenistan'a karşı başlattığı askeri operasyonu başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha kurtardı...
Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı
Siyaset

Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı

AK Partili Mehmet Metiner, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir anekdot paylaştı.
Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf
Dünya

Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim günü konuşma yaptığı sırada çekilen fotoğrafta ağzında maske olmadan görünen Beyaz Saray Genel Sekreteri M..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay