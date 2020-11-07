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Spor Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Spor

Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Takım'ın Slovenya ile yarın oynayacağı maç, konuk takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:02:10 -
Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta Slovenya ile oynayacağı mücadele koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Eskişehir'de yarın oynanması planlanan maçın konuk takımın bazı sporcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Milli takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Hollanda'ya 27-26 yenilmişti.

Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) internet sitesinde yer alan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle elemelerde 4 Kasım'dan bu yana 15 maçın ertelendiği, bu karşılaşmaların tarihlerinin daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

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