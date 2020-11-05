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Spor Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Spor

Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Hollanda: 27 - Türkiye: 26

Yeniakit Publisher
2020-11-05 00:06:25 -
Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

ANKARA (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Hollanda'ya 27-26 yenildi.

Türkiye, elemelerde gruptaki ilk maçında Almere kentinde Hollanda ile karşılaştı.

Almere Topsportcentrum'da oynanan maçı, İsveçli hakem ikilisi Rickard Canbro ve Jasmin Kliko yönetti.

Maçın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan Türkiye, ikinci devre üstünlüğünü koruyamadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve 36. dakikada beraberliği (16-16) yakalayan Hollanda, 56. dakikada farkı 3 sayıya çıkardı: 26-23.

Maçı bırakmayan milliler, bitime 1 dakika kala eşitliği yakaladı: 26-26. Son hücumda Hollanda'nın golüne engel olamayan Türkiye, rakibine 27-26 mağlup oldu.

Milli takım, grubundaki 2. maçında ise 8 Kasım Pazar günü Slovenya'yı Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda konuk edecek.

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