Hendekçi terörist için istenen ceza belli oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Rıdvan Tunçer hakkında hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın kuruluşu ve amacı hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, sözde "demokratik özerklik" adı altında kırsal alandan gelen teröristlerin şehir merkezlerinde "sivil savunma birlikleri" adı altında silahlı birim oluşturdukları bildirildi.

Kırsalda silahlı ve ideolojik eğitim alan teröristlerin kent merkezlerinde sokak saldırılarına katıldıkları belirtilen iddianamede, bu teröristlerin beraberlerindekileri de yönlendirdikleri anlatıldı.

'ÇUKUR VE BARİKATLARDA UZUN NAMLULU SİLAHLARLA NÖBET TUTMUŞ'



Tunçer'in suçlamaları kabul etmediği bildirilen iddianamede, tanıkların sanık hakkındaki ifadelerine de yer verildi.

Buna göre, gizli tanık "Çaylak", Tunçer'in yaptığı toplantılarda örgüt üyelerine güvenlik güçlerine karşı saldırı düzenlenmesi yönünde talimat verdiğini ve kırsal alanda bulunan yönetici düzeyindeki örgüt mensuplarından aldığı talimatlar neticesinde teröristlere eylem yaptırdığını kaydetti.

Gizli tanık "Akın" ise Tunçer'in 2015'te Silvan'da terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen çukur kazma ve barikat kurma eylemlerine aktif olarak uzun namlulu silahla katıldığını ve daha sonra Sur ilçesinde güvenlik güçlerine karşı girdiği çatışmada yaralı yakalandığını anlattı.

Fotoğraf teşhisi yapan tanıklardan E.B. de sanığın eski Bitlis Caddesi'ndeki mevzide uzun namlulu silahla geceli gündüzlü nöbet tuttuğunu belirtti.

Tanıklardan A.H. ise sanık Tunçer'i Silvan'da Mescit Mahallesi'nde çukur kazılan, barikat kurulan olaylarda teröristlerin üs olarak kullandığı mevzide nöbet tutarken gördüğünü savundu.

M.G. de Tunçer'i teşhis ederek, çukur ve barikat eylemlerinde aktif yer aldığını ayrıca Tekel Mahallesi'nde üs olarak kullanılan bölgede silahla nöbet tuttuğunu gördüğünü ifade etti.

ÖRGÜTE AİT KIYAFETLE FOTOĞRAFI BULUNDU

İddianamenin değerlendirme ve sonuç bölümünde, sanık Tunçer'in terör örgütü PKK/KCK'ya katılım sağladığı ve kendisine "Eriş Andok" kod adının verildiği, sicil bilgilerinin bulunduğu, kırsal alanda örgüte ait kıyafetle çekilen fotoğrafının bulunduğu vurgulandı.

Bingöl'de 2 yıl önce düzenlenen operasyonda bir araçta terör örgütü PKK/KCK'nın sözde orta saha sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Azad Farkın" kod adlı Nevzat Gündüz ve yanındaki teröristlere ait dijital dokümanlardaki incelemede sanık Tunçer'in bilgileri ve fotoğrafının yer aldığı aktarılan iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Şüphelinin irade göstererek, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya katılım sağladığı ve PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısına dahil olarak örgütün eylem ve ideolojileri doğrultusunda hareket ettiği değerlendirilmiştir. Şüphelinin Silvan'da PKK/KCK adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, ilçede çukur kazma, barikat kurma, güvelik güçleri ve vatandaşlara yönelik silah, bomba ve roketatarlı saldırılara katıldığı anlaşılmıştır."

MÜHİMMATLARDA PARMAK İZİ ÇIKMIŞ

Şüphelinin aktif olarak saldırılara katıldığı ve parmak izinin, Silvan Türk Telekom Yatılı Bölge Orta Okulunda ele geçirilen örgütsel mühimmatların üzerinde tespit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, şu bilgiler paylaşıldı:

"Silvan'da ele geçirilen roketatar ve roketatar mühimmatları üzerinde de şüphelinin DNA tespiti yapıldı. Bu haliyle şüpheli hakkındaki tanık ve gizli tanık beyanları birbirini tamamlar nitelikte bulundu. Şüphelinin DNA tespitinin yapıldığı materyaller 'vahim' nitelikteki silah ve mühimmatlardan ve harp silahlarından olması nedeniyle bu silahların taşınması ve bulundurulması tehlike ve vehamet arz etmektedir. Bu tespitlerin şüphelinin PKK/KCK mensuplarınca Silvan'da gerçekleştirilen saldırı ve faaliyetlere aktif olarak katıldığını destekler nitelikte olduğu tespit edilmiştir."

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, "Eriş Andok" kod isimli terörist Rıdvan Tunçer hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.