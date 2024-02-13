Doğu ve Güneydoğu'da adeta özerklik isyani başlatması, sivilleri bile vurmaktan kaçınmayan PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar karşı piyasaya çıkan hendekçi akademisyenler için para toplayan Aykut Erdoğdu, CHP'nin Ümraniye adayı oldu.

Yerel seçimlere yaklaşık 50 gün kala CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli olmaya başladı.

Çantada keklik olarak görülen ve talibi çok olan ilçeler için büyük kavga verilen parti meclisi adayları duyurdu.

Bu kapsamda Aykut Erdoğdu, CHP'nin İstanbul adayı oldu.

2011 yılında CHP milletvekili olan ve 24,25,26 ve 27. dönemde bu görevini sürdüren Aykut Erdoğdu'nun bu göreve aday gösterilmesi akıllara kasım ayında değişim söylemleriyle yapılan kurultayı getirdi.

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Değişim parolasıyla çıkılan bu yolda 4 dönem milletvekilliği yapmış bir isim, İstanbul'un en önemli ilçelerinden birinde aday gösterilmiş oldu.

Partide kök salmasının yanında Erdoğdu, yakın zamanda patlak veren skandalla da hala hafızlarda...

Hendekçi akademisyenlere destek vermişti

Aykut Erdoğdu, 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlara karşı bildiriye imza atan 1128 hendekçi akademisyen için destek açıklaması yapmıştı.

Sözde akademisyenler, hendek operasyonları sırasında PKK ya sahip çıkan, devleti katliam yapmakla suçlayan bildiriye imza atan akademisyenlerdi.

Aykut Erdoğdu, hendekçi akademisyenler için 23 maddelik bir bildiri paylaşmıştı. O maddeler sırasıyla şu şekildeydi:

*Barış Akademisyenleri üniversiteden ihraç edildikten sonra CHP’de sivil ölüme terk edilen bu akademisyenlerle dayanışma kararı alındı… Bu karar Genel Başkanımızın talimatıydı…

*Alınan karar gereği ihraç edilen Barış Akademisyenleri belediyelerimizde istihdam edilecek ve kendilerine yaşama tutunacak kadar ücret ödenecekti… Bu ücret sigorta ve diğer masraflar dahil 5.000 TL’ydi.

*Ben aralarında Hayri İnönü’de olan üç belediye başkanı ile görüştüm… Her biri altı Barış Akademisyenini işe alacaktı… Kalan akademisyen ve uzmanların ücretleri de Parti kaynaklarından ödenecekti…

*Akademisyenler Belediyelerde çalışırken kurduğumuz Online çalışma grubu üzerinden Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarıyla ilgili raporlar hazırlayacaklardı…

*Akademisyenlerin iş başvuru dosyaları hazırlanarak Belediyelerimize gönderildi… Ve akademisyenler çalışmaya başladı… Ancak aradan aylar geçmesine rağmen akademisyenlere maaş ödenmemeye başladı…

*Ben bu arada söz veren Belediye Başkanlarını defalarca aradım ve mesaj attım… Bugün yarın diyerek beni sürekli oyaladılar… Ben de söz verdiklerini maaşların ödenmesi gerektiğini söyledim…

*Bu arada sadece Hayri İnönü resmi işe başlama tarihine kadar maaşları nakit ödeyelim dedi… Tamam dedim… Akademisyenlerin hesap numarasını gönderdim… “Belediyenin adı kayda girmesin hukuki soru olur… Elden ödeyelim” dedi

*Daha sonra Şişli Belediyesinden bir Meclis üyesi nakit olarak 30 bin TL getirdi… Ben paraya asla dokunmam bu parayı muhasebe ödesin dedim… Ve 5-6 ay boyunca 5 akademisyenin maaşı bu şekilde ödendi…

*Diğer iki Belediye Başkanı KHK’lıları güvenlik soruşturması dolayısıyla alamıyoruz dediler… Ancak daha öncesinden söz verdikleri için bu akademisyenler ve uzmanlar işe başlamıştı… Ve maaşlarının ödenmesi gerekiyordu…

*Bu arada CHP hesapları Anayasa Mahkemesi tarafından denetleneceği gerekçesiyle akademisyenlere bir ödeme yapılamadı… Sadece o dönem görevli olan yöneticilerden birkaçı ceplerinden ödemelere yardımcı oldular…

*Şişli Belediyesi dahil Belediye Başkanları verdikleri sözleri tutmadığı için yaklaşık 3 yıl boyunca birkaç MYK üyesinin kişisel desteği dışında aylık yaklaşık 100 bin TL maaşları ben ödemek zorunda kaldım…

*Maaşlar ödendiği sırada bir yandan da hakkımda açılan tazminat davalarını da ödemeye çalışıyordum… Nakde çok sıkıştığım bu dönemde kredi ve açık hesap limitlerim doluydu…

*Bankalar tarafından takibe düşmem aileme karşı beni çok zor durumda bırakabilirdi… Sabah’ın haber yaptığı Whatsapp mesajları söz verip sözünü tutmayan veya tutamayan Belediye Başkanı ile olan yazışmalarımdır…

*Bu durumu dönemin MYK üyelerine defalarca anlatmama rağmen hukuki bir çözüm bulunamadı… Ben bu ödemeleri yaparken yakın akrabam ve arkadaşlarım dışında hiç kimseden kör kuruş almadım…

*Bu ödemeleri ve seçim giderlerini karşılamak için ağırlıklı eşimin ailesinden miras kalan arsa, tarla, ev, yazlık gibi 9 parça gayri menkulümüzü satarak karşıladık… Bunların hepsi kayıtlarda var… Bu eşimin ısrarlı tercihiydi…

*Görevde olduğum sırada bağış yapmak isteyenlerden yardım kabul etmedim… Yardım etmek isteyen güvendiğim birkaç kişiyi de ya yeddi emin sıfatıyla adaylara ya da makbuzlu bağışa yönlendirdim…

*Benim bu sorulara bu kadar detaylı cevap vermemi gereksiz bulanlar olduğunu biliyorum… Bu cevaplarımı yazarken Genel Başkanımız dahil hiçkimse ile müzakere etmedim…

*Hazinede çalıştığım yıllardan itibaren yolsuzluklarla mücadele ettim… Bana kimse yolsuzluk ima dahi edemez… Eğer en küçük ima dahi olsa kendimi cevap vermek zorunda hissediyorum…

*Sabah Kadıköy’de ve Çeşme’de aldığımız iki evi nasıl aldığımız soruyor… Söz bu sorulara da cevap vereceğim… Ancak bir tek şartım var… Bu konuyla ilgili bana ATV’de 2 saat canlı yayın hakkı verecekler… Bu yayında tek tek cevap vereceğim… Var mısınız?

Eski ve yeni eşi arasında kavga skandalı patlattı

Erdoğdu, kendinden yaşça küçük CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun ile görkemli bir düğünle evlendi.

Düğünden kısa süre sonra ise Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ve yeni eşi Torun arasında kavga patlak verdi.

Pomen, Erdoğdu ve Torun ile olan konuşmalarından ses kayıtlarını paylaştı.

Önce partide yükseltti sonra evlendi

Erdoğdu'nun yeni eşi hakkında söyledikleri ve parti içinde yükselmesi için neler yaptığını anlattığı bölümler, büyük bir skandala dönüştü.

Para karşılığı milletvekilliği iddiası

Torun'un kayıtlarında CHP'li isimlerin para karşılığı milletvekili olduğunu anlattığı anlar, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Günlerce konuşulan skandalın ardından Erdoğdu ve eşi Tuba Torun partiden istifa etti.

Erdoğdu, değişimcilerin aylar sonra Ümraniye'de aday göstermesiyle yeniden siyaset sahasına döndü.