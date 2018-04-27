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Hendek gitti hizmet geldi

Terörden arındırılan Sur’da yıkılan konutların yerine yenileri yapılıp, camiler onarılırken, çocukların eğitimi için de seferberlik başlatıldı.

27 Nisan 2018 Cuma 12:58
Hendek gitti hizmet geldi

 GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA  Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Başkan Bilal Özkan, teröristlerin yakıp yıktıkları şehri yeniden yapılandırarak, hem şehrin, hem de halkın ekonomik ve sosyal kalkınmasına öncülük ediyor. Yaptığı çalışmalarla “Yılın Belediye Başkanı” ödülüne layık görülen Özkan, 2015 yılı sonlarında terör örgütü PKK’nın hendek terörüne maruz bıraktığı ve binlerce vatandaşın evini terk ettiği Sur’u yeniden inşa ederken, terör mağdurlarının da yaralarını sardı. Başkan Özkan’ın öncülüğünde başlatılan yardım seferberliği, özellikle terör mağduru ailelere yönelik olarak devam ediyor. Kışı sorunsuz geçiren halkın memnun kaldığı Sur Belediye Başkanı Özkan Akit’e yaptığı açıklamada, Sur’un geçmişin karanlıklarından kurtularak, aydınlık gelecekler için yeni kalkınma projelerine imza atıldığını açıkladı. Özkan, “Bugün yaklaşık 5.000 aileye başta çocuklar olmak üzere 20.000 parça elbise ve ayakkabı yardımında bulunduk. Her gün ortalama 60-70 aileye ikişer koli gıda yardımı yapıyoruz. Şimdiye kadar 17.750 koli gıdayı 8.875 ailemize ulaştırdık. Hedefimiz ramazan ayı gelmeden Sur’daki tüm mağdur ailelere ulaşmaktır. Ortaokul ve lise öğrencilerine binlerce kaynak kitap ve kırtasiye dağıtıldı. Kur’an kursları desteklendi” ifadelerini kullandı. 

YAKILAN CAMİ ONARILIYOR

Sur Belediye Başkanı Bilal Özkan her alanda Sur’u yeniden inşa ettiklerini belirterek, “Sur tepeden tırnağa yeniden inşa edildi. Alt yapı yatırımlarını tamamladık, ilçemizi 5 milyona ulaşan turist çeken bir yer haline getireceğiz” dedi.
Özkan, teröristlerin ateşe verdiği tarihi Kurşunlu Camii’ni yeniden inşa ederek ibadete açılması için çalıştıklarını söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:58
  1. Diyarbakır
  2. Sur Belediye Başkanı Bilal Özkan

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