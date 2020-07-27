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Eğitim

Hemşirelik özel üniversite fiyatları 2020 YKS Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik özel üniversite fiyatları 2020 YKS Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Hemşirelik bölümü yoğun ilgi görüyor. YKS 2020 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Hemşirelik bölümünü Özel üniversitede okumak isteyen öğrenciler Hemşirelik özel üniversite fiyatları 2020 merak ediyorlar. İşte Özel üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Hemşirelik bölümü 2020 fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-07-27 23:06:00 -
Hemşirelik özel üniversite fiyatları 2020 YKS Sağlık Bilimleri Fakültesi

YKS 2020 sonuçları sürpriz şekilde belirlenen tarihten bir gün önce açıklandı. Kısa süre sonra başlayacak tercihler için heyecan yaşanmaya başladı. Sınavda istediği puanı alamayarak barajı aşamayan öğrencileri özel üniversitelerin puanlarını araştırmaya başladı. Hemşirelik bölümü sayısal puanı ile öğrenci almaktadır. İşte Hemşirelik özel üniversite fiyatları 2020

Hemşirelik özel üniversite fiyatları 2020

Özel Üniversitelerin 2020-2021 yılına ait fiyat listeleri henüz güncellenmedi. 2019 yılına ait Hemşirelik özel üniversite fiyatları aşağıdaki gibidir.

Hemşirelik Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması
Hemşirelik Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eğitim

Hemşirelik Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması

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