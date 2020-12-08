Hemşire maaşı ne kadar? | Milyonlarca çalışanın gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Koronavirüs salgını sebebiyle hemşirelerin iş yükü de bir hayli arttı. Sağlık çalışanları maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırıyor. Peki, hemşire maaşı ne kadar olacak?

Hemşire maaşı ne kadar oldu 2021

Geçtiğimiz hafta kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE'de 2020 Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde memur maaşlarına yapılacak zamlarda tahmin edilmeye başlandı.

Şayet rakamlarla ilgili senaryolar gerçekleşirse hemşire maaşlarında 317 TL'lik bir artış bekleniyor. Zamla birlikte hemşire maaşlarının 4.787 TL olacağı düşünülüyor.