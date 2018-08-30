Hemşire, erkek diyetisyeni darp etti! Hastane karıştı!
Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde görev yapan hemşirenin, erkek diyetisyeni darp ettiği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.30 Ağustos 2018 Perşembe 14:41
Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde görevli A.A.Y. isimli hemşirenin aynı hastanede görevli V.G. isimli diyetisyeni, aralarında geçen olay nedeni ile darp ettiği öne sürüldü.
A.A.Y.’nin kendisini darp ettiğini iddia eden diyetisyen V.G., Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimliğine şikayet dilekçesinde bulundu.
Hastane yönetimi, yaşanan olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.
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