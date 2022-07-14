Hem zamlardan koruyor, hem sağlıklı kılıyor-du! Bisiklet yolları işgal altında

İstanbul’da birçok kişi hem işe gitmek hem de spor yapmak amacıyla bisiklet kullanıyor. Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler'de bisiklet sürücülerinin güvenliği için ayrılan Bisiklet Yolları ise hem yapımları hem de araçların park yeri haline gelmesi nedeniyle kullanılamaz durumda. Bu durum ise, bisikletlilerin trafiğin içinde yola çıkmasına neden oluyor.

Güvenli bisiklet yollarının olmadığını belirten Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, şöyle konuştu: “Sağlıklı ve güvenli bir bisiklet yolu yok. Çoğu da bir yere ulaşabilir bir bisiklet yolu değil. Okula, bakkala, camiye, pazara, toplu ulaşıma ulaşabileceğimiz güvenli bir bisiklet ağımız yok. Bisiklet yolu kalitesizse insanlar tercih etmiyor, asfaltı kullanıyor. Güvenli bisiklet yollarımız yok. Bisiklet yolları rahatlıkla bir araba girecek şekilde, giriş - çıkışında herhangi bir engelleyici malzeme yok. Olması gereken beton seperatör. Yol kalitesi çok kötü, çöplerle dolu, cam kırıklarıyla dolu. Çoğu bisiklet yolu standartlara uygun değil, kalitesi çok kötü. İBB’nin açıkladığı 480 küsur kilometre bir yol var ama biz öyle bir yol göremiyoruz."

‘CEZALAR ARTMALI’

Suyabatmaz, "Motorlu taşıt sürücüleri önüne bir araba çıktığında nasıl davranıyorsa, bisiklette de öyle davranmak zorunda. Tüm dünyada ve Türkiye’deki istatistiklerde otomobil kazalarında ölüm oranı yüzde 48, bisiklet kazalarındaki ölüm oranı da yüzde 1. Bu, son birkaç yıldır kullanım arttığı için yüzde 2’leri zorluyor. Hem bisikleti koruyan hem de bisikletliye karşı işlenen suçlarda cezaların artırılması gerekiyor” dedi.

‘HAYATIMI RİSKE ATIYOR’

İstanbul Bahçelievler’deki bisiklet yolunu kullanan Zahit Erdem, “Bu bisiklet yolunu kullanamıyorum çünkü genelde arabalar park ediyor. Ya yol pis ya kanalizasyon mazgalları var” dedi. Evden işe gitmek için her gün bisiklet kullandığını söyleyen Ayhan Küdan ise “Bisiklet yollarına da yaya yollarına da park ediliyor. Bundan dolayı biz bisiklet yolunu kullanamıyoruz. Arabaların arasından da gidiyorum aslında çok tehlikeli. Bu benim hayatımı riske atıyor” ifadelerini kullandı.

DHA