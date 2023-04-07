Hem yanlış ev hem de yanlış kişi! ABD’de görülmemiş büyük skandal

Yetkililer, ölümcül olayın Çarşamba günü yerel saatle 23:30 civarında meydana geldi.

Polis memurları, 46 bin kişinin yaşadığı şehirde aile içi şiddet çağrısı aldı.

Ancak çağrının geldiği eve değil başka eve gitti.

Eyalet polisi, yanlış konutun ev sahibi olan 52 yaşındaki Robert Dotson'un elinde bir tabancayla kapıyı açtığını ve polis tarafından ölümcül bir şekilde vurulduğunu söyledi.

Farmington Polis Şefi Steve Hebbe Perşembe günü bir videoda memurların yanlışlıkla yanlış adrese gittiklerini kabul etti.

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"Bay Dotson, memurlarımızın cevap verdiği çağrının konusu değildi ve bu son inanılmaz derecede trajik. Bu durumda olduğumuz için çok üzgünüm. Soruşturmayı incelerken daha fazla gerçek bulacağız.” dedi.

Eyalet polisinin verdiği adreslere göre, iki ev caddenin karşısında ve birbirinin çaprazında görünüyor.

FBI da yanlış otele girip yanlış kişiyi gözaltına almıştı

Geçtiğimiz gün de Boston şehir merkezinde eğitim tatbikatı yapan FBI ve ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı üyeleri, yanlış otel odasına baskın düzenleyerek içerideki kişiyi gözaltına aldı.

ABD Ordu Özel Harekat Komutanlığı karışıklık için özür diledi.