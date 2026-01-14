  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu nankörlüğe kim dur diyecek? Devletin ekmeğini yiyip PKK’ya uşaklık ediyorlar Trump'tan Powell'a sert faiz uyarısı! Küresel sermayeye değil piyasalara kulak ver! Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Trump’ın, kendisine “Sübyancı koruyucusu” diyen kişiye yaptığı şeye bakın Nazi artığı Alman polisinden kadınlara vahşi saldırı! Soykırımcı genleri yine hortladı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 14 gözaltı Trump Rejimi devirmek içi her tuşa basıyor Lut Kavminin artıkları da sahnede Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor" Siber zorbalara şafak operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu tam 126 kişi yakalandı! Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor? CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili
Dünya Hem ülkesini hem tüm bölgeyi utandırdı! Avrupalı lider Trump'ın arkasına saklandı
Dünya

Hem ülkesini hem tüm bölgeyi utandırdı! Avrupalı lider Trump'ın arkasına saklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Hem ülkesini hem tüm bölgeyi utandırdı! Avrupalı lider Trump'ın arkasına saklandı

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Polonya medyasına verdiği röportajda, Avrupa’yı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in elinden kurtarabilecek tek dünya liderinin Donald Trump olduğunu açıklayarak hem kendini hem Avrupa’yı utandırdı. Nawrocki, Trump’ın Grönland tehditi hakkında ise bunun Trump ile Danimarka arasında bir sorun olduğunu söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Polonya medyasına röportaj verdi. Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair önemli açıklamalarda bulunan Nawrocki, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa’yı tehdit etmesini durdurabilecek tek dünya lideri Donald Trump’tır" dedi. Rus liderin güvenilmez olduğunu, ancak Avrupa’nın Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için Başkan Trump’ı desteklemek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyleyen Nawrocki, Putin’in ülkesinin yanı sıra merkez ve doğu Avrupa ülkelerini tehdit ettiğini ifade ederek, ABD başkanının "bu sorunu çözebilecek" ve Ukrayna’daki savaşı sona erdirebilecek tek kişi olduğunu dile getirdi.

TEHLİKELİ ZAMANLARDAYIZ

Geçen eylül ayında 20’den fazla Rus dronunun Belarus ve Ukrayna’dan Polonya topraklarına geçmesini "olağanüstü bir durum" olarak nitelendiren Polonya Cumhurbaşkanı, "O ana kadar hiçbir NATO üyesi bu ölçekte bir dron saldırısına maruz kalmamıştı" ifadesini kullandı. Sınırları korumak için Eurofighter Typhoon savaş uçakları gönderen İngiltere’ye teşekkür eden Nawrocki, Polonya’nın 2021’den beri Rusya ile insansız hava araçları ve dezenformasyonla mücadele ettiği için karma bir savaş halinde olduğunu söyleyerek, "Rus gri bölge faaliyeti, tehlikeli zamanlarda yaşadığımızı gösteriyor" diye konuştu.

GRÖNLAND SORUNU TRUMP İLE DANİMARKA ARASINDA

Donald Trump ile dostluğu ve ABD Başkanının Grönland’ı "her ne pahasına olursa olsun" ele geçirme tehditlerinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Nawrocki, ABD’nin, ABD yetkililerinin son açıklamalarına rağmen hala Avrupa’nın güvenliğinin garantörü olduğunu vurguladı. Donald Trump’ın Avrupalılar adına yaptıklarının destek ve büyük saygıyı hak ettiğini söyleyen Nawrocki, Avrupa’nın ABD’den "kopuşunu" görebildiğini ve bunun Avrupa Birliği’nin ne ekonomik ne de askeri güvenliği için iyi olmadığını belirtti. Grönland tartışmasının Danimarka Başbakanı ve Trump arasında kalması gerektiğini kaydeden Karol Nawrocki, Grönland sorununun Danimarka ile ABD arasındaki diyalog yoluyla çözüleceğine inandığını sözlerine ekledi.

Trump Rejimi devirmek içi her tuşa basıyor Lut Kavminin artıkları da sahnede
Trump Rejimi devirmek içi her tuşa basıyor Lut Kavminin artıkları da sahnede

Gündem

Trump Rejimi devirmek içi her tuşa basıyor Lut Kavminin artıkları da sahnede

En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!
En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!

Dünya

En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!

Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı
Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı

Dünya

Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı

Bahçeli dün ‘hasta adam’ demişti: Trump ve ABD yargısı arasında kriz
Bahçeli dün ‘hasta adam’ demişti: Trump ve ABD yargısı arasında kriz

Dünya

Bahçeli dün ‘hasta adam’ demişti: Trump ve ABD yargısı arasında kriz

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kızıl

Bu trump eskiden bizim buralarda olsaydı pedofolik olduğu için hapse girer orada onu bütün hapishanenin karısı yaparlar sonrada leşini biyerlere atarlardı şimdilerde ise kral sensin deyip peşinden koşuyorlar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23