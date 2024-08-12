Hem susuz hem gübresiz yetişiyor! Böylesi görülmedi

Uşak’ın Karahallı ilçesinde yetişen ata tohumlarından üretilen Karahallı kavunu, bu yıl da müthiş bir ilgi görüyor.

Kendine has lezzetiyle tanınan bu kavun, 5 bin dekar alanda 402 çiftçi tarafından özenle yetiştiriliyor.

Hasat zamanı geldiğinde, olgunlaşan kavunlar ağırlığı ve dışındaki beneklerin yoğunluğuna göre seçiliyor.

İnce kabuğu, portakal rengine yakın iç rengi, sulu yapısı ve hafif mayhoş tadı sayesinde hem pazarlarda hem de semt pazarlarında rağbet görüyor.

Karahallı kavunu, semt pazarlarında ve çevre illerde kilogramı 20 ila 25 liradan satışa sunuluyor.

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SULAMA VE GÜBRELEME İHTİYACI YOK

AA’da yer alan habere göre; İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, ilçeye özgü olan bu kavunun önemli bir tarım ürünü olduğunu belirtti.

Bu yılki verimden memnun olduklarını dile getiren Bilir, “Yıllık bazda da 4 bin ton üretimimiz söz konusu. Dekarda 830 kilogram iyi bir verim. Bu sene kuraklık olduğu halde verimimiz oldukça iyi. Kavunumuzun en büyük özelliği sulama ihtiyacının olmaması. Ülkemiz su stresinde olan bir ülke. Bu açıdan su ihtiyacı olmayan ürünler, bizim için oldukça kıymetli. Bu nedenle ekim alanının yaygınlaşacağına inanıyorum.” dedi.

15 yıllık Karahallı kavun üreticisi 54 yaşındaki Raşit Duran ise sulama ve gübreleme ihtiyacı olmadığını şu sözlerle ifade etti:

“En büyük özelliği tadı ve bol sulu olmasıdır. Onun için bu bölgede çok tercih edilir. Bol sulu olan kavunumuzun orta kısmı portakal rengine yakındır, dışa doğru biraz daha yeşile döner. Bol sulu olduğu için mayhoş bir tadı vardır. Aynı zamanda şeker oranı çok düşüktür. Tercih edilmesindeki etkenlerden biri de budur.”