Bunların canlıya sevgisi bu kadar işte! Köpeğe şevkat insana tehdit
Her gün sahipli – sahipsiz köpeklerin insanlara saldırdığı haberler gündemde geniş yer tutarken, Ankara’da ağızlıksız şekilde köpeğini otobüse bindiren seküler bağnaz otobüsteki yolcuları riske attı. Yetmezmiş gibi tepki gösterenleri tehdit eden utanmaz kadının rezil görüntüleri anbean kameraya yansıdı.
Olay, Altıağaç- Ulus arasında sefer yapan 343 numaralı EGO otobüsünde meydana geldi. Yolcu almak için duran otobüse, kucağında ağızlığı olmayan köpeğiyle binmek isteyen bir kişi ile otobüstekiler arasında tartışma çıktı. Yolcular kucağında köpek bulunan vatandaşın otobüsten inmesini istedi. Otobüsten indirilen kişinin yolculara hakaret etmesi ise tepki çekti.
Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.