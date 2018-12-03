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Hem sansür uyguladılar hem kovdular!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Bartu Soral, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, gazete yetkilileri tarafından sansüre uğradığını ve görevine son verildiğini açıkladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:30
Hem sansür uyguladılar hem kovdular!

Cumhuriyet gazetesinin yeni yazarı Bartu Soral, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Cumhuriyet gazetesiyle yollarının ayrıldığını ifade etti. Soral yazılarına son verildiğini ifade etti.

Soral, kişisel Twitter hesabından, "Cumhuriyet gazetesi Vakıf Başkanı Alev Coşkun ile yaptığım görüşmede; gazetede yazmamın istenmediğini, yazılara son verildiğini söyledi. Okuyucuları bilgilendirme sorumluluğu ile konuyu paylaşıyorum" diye belirtti.

İşte Bartu Soral'ın o paylaşımı:

Sansürlendiğini açıklamıştı

Cumhuriyet'in yeni yazarlarından Bartu Soral, gazetenin yayın politikasını ve Osman Kavala'ya dair haberlerini eleştirmişti. Gazetenin yazarları da Bartu Soral'a bir cevap vermişti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:30
  1. Cumhuriyet gazetesi
  2. Bartu Soral

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