Hem millete 'aptal' dedi hem milli iradeyi yok sayıp hükümeti hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan Habertürk'te skandal ifadeler

yeniakit.com.tr

Turgay Ciner’in sahibi olduğu Habertürk’te ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, birbirinden rezil söylemlerde bulundu.

Ekmekte zam tehdidi!

Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından belirlenen ekmek fiyatlarına zam yapacaklarını söyleyerek halkta panik yaşatmaya çalışan Kolivar, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız" deyip tehditvari ifadeler kullandı.

Millete 'aptal' diyerek hakaret etti

Kolivar, Müslümanlar tarafından büyük hürmet gösterilen ekmeğin, aptal toplumların gıda maddesi olduğunu söyleyerek bunu da bilimle ilişkilendirdi. Türk toplumu tarafından fazlaca tüketilen ekmek için, kullandığı ifadelerle millete hakaret eden Kolivar, "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bu bilimsel bir şey. Ezber değil." dedi.

Milli iradeyi yok sayıp hükümeti hedef aldı

Açıklamalarında daha fazla ileri giden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, milli iradeyi de yok sayarak ekmek üzerinden siyasi provokasyona soyundu. Milletin oylarıyla defalarca kez seçimi kazanarak ülkeyi yöneten AK Parti hükümetini hedef alan Kolivar, "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." şeklinde konuştu.