Hem helal ve tayyib hem milli ve yerli

Son ekonomik krizden sonra ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ kampanyası başlatılırken aynı zamanda ‘Yerli ve milli ürün’ sloganıyla ithal ürünlerin yerine Türkiye’de üretilenlerin tercih edilmesi için kampanya başlatıldı. Türkiye’de üretilmede içeriğinde kullanılan pek çok katkı maddesinin yurtdışından temin edildiğine dikkat çeken Halal Dünya Marketleri, ‘Yüzde 100 helal ve tayyib, yüzde 100 yerli ve milli’ sloganı ile harekete geçti.

İthal katkı maddeleri kullanılıyor

Türkiye’de üretilen ürünlerin, ister gıda olsun, ister kozmetik olsun, ister ilaç ve sağlık ürünleri olsun bu ürünlerin üretiminde sayıları 4 bini aşan katkı maddesi kullanılıyor. Bu katkı maddelerinin hemen hemen yüzde 100’ü ithal ediliyor ve üreticilerin çoğunluğu gayrimüslimler olduğu için üretimlerinde, alternatifleri olduğu halde, alkolden tutun yenmesi haram kılınmış çeşitli hayvan kökenli içeriklere kadar bu ürünlerde kullanılıyor.

Yıllardır haramı yaygınlaştıran bu sistemle mücadele eden GİMDES, bu tehlikeye karşı ‘yerli ürün-milli ürün’ sloganı yerine ‘Helal ve yerli ürün, helal ve milli ürün’ sloganın kullanılmasını önerdi.

Kampanya 3 ay sürecek

HDM Birliği, bu kapsamda ‘Yüzde 100 helal ve tayyib-Yüzde 100 yerli ve milli’ sloganı ile bir kampanya başlattı. Bu kampanyada firmaların da desteği ile yüzde 10 indirimli satışlar gerçekleştirecek.

14 bin ürüne sertifika verildi

2005 yılından beri GİMDES hem yurtiçine, hem yurtdışına bütün Müslümanlar için Türkiye’de üretilen 14 bin çeşit helal ve yerli ürüne ‘helal ve tayyib’ sertifikası verdi ve vermeye de devam ediyor. Bugün sayıları 50’ye yaklaşan Halal Dünya Market Şubelerinde 8 yıldan beri helal ve yerli ürünler, Türkiye’nin çeşitli beldelerinde, Müslümanların istifadesine zaten sunuluyor. GİMDES’in önderliğinde 13 yıldır yerli firmalarla birlikte yürüyen helal ve tayyib ürün kervanına destek her geçen gün artıyor.