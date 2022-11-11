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Gündem Hem hakaret etti hem mağdur edebiyatı yaptı! Karar sonrası İmamoğlu'ndan iki yüzlü açıklama
Gündem

Hem hakaret etti hem mağdur edebiyatı yaptı! Karar sonrası İmamoğlu'ndan iki yüzlü açıklama

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan ve günlerdir muhalif medyada 'mağdur' rolü çizilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karar sonrası yaptığı açıklamada 'adalet'ten bahsetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 17:58:00 - 2022-11-11 18:06:48
Hem hakaret etti hem mağdur edebiyatı yaptı! Karar sonrası İmamoğlu'ndan iki yüzlü açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davası ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bir adalet davasıdır ve biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" diyerek mağdur edebiyatı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayan savcılık, sanığın 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme duruşmayı erteledi.

Hem hakaret etti hem mağdur edebiyatı yaptı

CHP'nin fonladığı medyada günlerdir hakkında 'siyasi yasak' propagandası yapılan İmamoğlu karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. YSK üyelerine hakaret edip üzerine bir de mağdur edebiyatı yapan İmamoğlu, "Bu bir adalet davasıdır ve biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreçte destek mesajı paylaşan siyasi partilerimizin liderlerine ve yöneticilerine, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sanatçılara, gazetecilere, aydınlara ve tüm yurttaşlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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