Hem felaket tellallığı yapıyorlar hem de servetlerine servet katıyorlar! Nereden geliyor bu değirmenin suyu Ciner?

Enerjiden denizciliğe, medyadan cam sanayiine birçok alanda faaliyet gösteren Ciner Grubu’nun en önemli iş kolunu oluşturan soda külünden çıkmayı planladığı ortaya çıktı. Şirketin Galler’de 350 milyon dolarlık cam fabrikası kuracağı öğrenildi.

İddialara göre Ciner, soda külü üreten şirketi We Soda’yı 5 milyar dolara satmak için görüşme halinde.

Nereden geliyor bu bolluk?

Sadece bir alandaki varlığı 5 milyar dolar olan Ciner Grubu gibi holdinglerin, medya sektöründeki gel-gitleri ise kafa karıştırıyor. Sabah gazetesini satın alıp daha sonrasın da ise geri vermek zorunda kalan, daha sonra Habertürk gazetesini çıkartan, ardından yazılı basına veda ederek son olarak televizyon sektörüne atılarak kanal satın alıp, kanal kuran Ciner Grubu’nun yayın organları, iktidara en fazla eleştiri getiren medya organları olurken bir yandan da büyüdükçe büyüyor.

Felaket tellallığı yapıyorlar

Habertürk yazarı ve TV programcısı Fatih altaylı, sıklıkla “Koronavirüs ile mücadele başarısız, yatak kalmadı” yaygarası kopartırken, koronavirüs iftirası tutmayınca şimdi de yangın felaketleri üzerinden iftira ve eleştiri yağmuruna devam etti. Altaylı "siyasi iktidar orman yangınlarında başarısız. Binlerce hektarlık orman alanımız yandı” derken, patronu Turgay Ciner ise, milyar dolarlarına milyar dolarlar katıyor.

Ciner’in bu göze çarpan büyüyüşü akıllara “bu kat kat artan malvarlığının kaynağı ne?” sorusunu getirdi.

Ülkenin ekonomik kriz yaşandığını, battığını, bittiğini iddia eden Ciner Grubu’nın nasıl milyar dolarlarınıza milyar dolarlar katabildiği merak konusu oldu.