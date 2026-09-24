Yeni Parti için kader haftası? AYM isim değişikliği için toplanıyor!
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Anayasa Mahkemesi, Yenilik Partisi’nin Yeni Parti'nin adı ve rumuzuna yönelik itirazını görüşmek üzere 29 Eylül’de toplanma kararı aldı. Yüksek Mahkeme, Genel Kurul toplantısında Yeni Parti’nin adının ve rumuzunun değişip değişmeyeceğine karar verecek.
Özgür Özel ile birlikte CHP’den istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti’nin ismi ve rumuzu, Yenilik Partisi’nin başvurusu üzerine AYM’nin gündemine taşındı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, iki parti arasındaki isim benzerliğini gerekçe göstererek YENİ Parti’nin isminin değiştirilmesini istedi.
Yılmaz’ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvurunun ardından süreci yargıya taşıdı. Başsavcılık, YENİ Parti’ye isim değişikliği için bildirim gönderdi. Ardından konu Anayasa Mahkemesi’nin önüne geldi. Yüksek Mahkeme, YENİ Parti isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini görüşmek üzere dosyayı Genel Kurul gündemine aldı.
Dosyanın, 29 Eylül 2026 tarihli Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu toplantısında ele alınacağı belirtildi.
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