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Gündem New York trafiğinde sürpriz isim! Kapatılan yoldaki araçtan Fidan çıktı
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New York trafiğinde sürpriz isim! Kapatılan yoldaki araçtan Fidan çıktı

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New York'taki temasları sırasında güvenlik barikatları nedeniyle yolların kapatılması yayalarla polisler arasında gerginliğe yol açtı. Yolun ne zaman açılacağını soran vatandaşlara polisin "Tanrı bilir" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekerken, bekleyiş sırasında konvoydaki araçtan inen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan güvenlik eşliğinde yaya olarak bölgeden ayrıldı.

New York'ta güvenlik önlemleri nedeniyle yolların kapatılması üzerine yayalar polis ekiplerine tepki gösterdi. Bekleyiş sırasında araçlardan birinden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan inerken, yolun ne zaman açılacağını soran vatandaşlara polisin “Tanrı bilir” yanıtını vermesi dikkat çekti.

New York'ta polis ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında bir sokağı geçişe kapattı. Bölgede ilerlemek isteyen yayalar ise barikat nedeniyle yollarına devam edemedi.

Sokağın tamamen kapatıldığını gören bazı kişiler, polis ekiplerine karşıya nereden geçebileceklerini sorarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerde de güvenlik önlemleri nedeniyle araçların bekletildiği ve yayaların yolun açılmasını beklediği görülüyor.

ARAÇTAN HAKAN FİDAN İNDİ

Bekleyiş sürerken bölgedeki araçlardan birinin kapısı açıldı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan araçtan indi. Fidan, güvenlik görevlilerinin eşliğinde bölgeden ayrıldı.

Olayı aktaran siyaset bilimci Gönül Tol, otele yürüdüğü sırada polis tarafından yayaların geçişinin durdurulduğunu ve Fidan'ın araçtan indiğini belirtti.

POLİSTEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Yolun kapalı kalması üzerine polise bu kez geçişin ne zaman yeniden başlayacağı soruldu. Polis memuru soruya “Tanrı bilir” yanıtını verdi.

Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunuyor ve burada çeşitli diplomatik temaslar gerçekleştiriyor.

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