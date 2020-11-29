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Gündem Hem ehliyetsiz hem de kuralsız
Gündem

Hem ehliyetsiz hem de kuralsız

Kayseri'nin Talas ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücü polislere yakalanınca cezadan kurtulamadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 05:12:00 -
Hem ehliyetsiz hem de kuralsız

Kayseri'nin Talas ilçesinde  Komando Caddesi üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, 38 DT 629 plakalı kamyoneti durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Ekipler, sürücü P.D'nin ehliyeti olmadığını tespit etti.

Sürücüye 4 bin 946 lira ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazıldı.

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