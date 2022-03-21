Hem darbettiler hem alkışla protesto edip hastanenin arka kapısını kilitlediler! Doktor üniformalı zorbalar hakkında soruşturma

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde doktor tarafından darbedilmesine karşın iftiraya maruz kalan ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından masum olduğu öğrenilen uzman çavuşu, taburcu olurken hastane içinde alkışlayanlar, organize edenler ve hastanenin arka kapısından çıkarılma talebini hiçe sayıp kapıyı kilitleyen görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer, darp girişiminde bulunduğu Uzman Çavuş A.A.'nın kendisine saldırdığını söyleyerek iftira attı. Doktorun iftirasına maruz kalan A.A. hakkında soruşturma açılarak hakkında tedbiren görevinden uzaklaştırma kararı verildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından asıl saldırıya kendisinin maruz kaldığı öğrenilen Uzman Çavuş A.A. hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılmıştı.

Uzman çavuşu protesto edenler hakkında soruşturma

Olayın taraflarından Doktor Tahir T. 10 gün izin aldı. Uzman çavuşa saldırıp iftira atan doktor hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Uzman çavuşu ameliyat sonrası taburcu olma esnasında hastane içinde alkışlayan grup ve organize edenler hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

Hastanenin arka kapısını kilitlediler

Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından hem doktor, hem de jandarma uzman çavuşu alkışlayarak protesto edilmesine ön ayak olan hastane yönetiminde bulunan görevliler hakkında da idari soruşturma açıldı. Hastane yönetiminin uzman çavuşun taburcu olması esnasında hastanenin arka kapısından çıkarılması yönündeki talebini hiçe sayan ve kapıyı kilitleyen görevliler hakkında da idari soruşturma devam ediyor.