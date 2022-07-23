Hem cevabı verdiler hem de yarışma yaptılar! Mustafa Kemal'in 5 yaşındaki hali yayınlandı

Tv100'ün haberine göre, Tv100'de yayınlanan ''Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programının'' bu haftaki yayınına araştırmacı ve yazar Oktan Keleş, konuk oldu. Programda Keleş, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış fotoğrafını canlı yayınında ilk kez gösterdi.

Cevabı verip yarışma yaptılar

Mustafa Kemal'in 5 yaşındaki fotoğrafının gösterildiği programda ilginç anlar yaşandı. Programda hem izleyicilere fotoğraftakilerden hangisinin Mustafa Kemal olduğunu sordular ve bilene kitap hediye edeceklerini söylediler. Hem de ortada oturanın Mustafa Kemal olduğunu söyleyerek sorunun cevabını verdiler.