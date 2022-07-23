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Medya Hem cevabı verdiler hem de yarışma yaptılar! Mustafa Kemal'in 5 yaşındaki hali yayınlandı
Medya

Hem cevabı verdiler hem de yarışma yaptılar! Mustafa Kemal'in 5 yaşındaki hali yayınlandı

Tv100 ekranlarında yayınlanan bir programda Mustafa Kemal'in 5 yaşındaki fotoğrafı ilk kez yayınlandı. Programda yarışma yaparak seyircilere fotoğraftakilerden hangisinin Mustafa Kemal olduğunu soran programcılar, saniyeler sonra ise cevabını verdiler.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 14:56:00 -

Tv100'ün haberine göre, Tv100'de yayınlanan ''Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programının'' bu haftaki yayınına araştırmacı ve yazar Oktan Keleş, konuk oldu. Programda Keleş, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış fotoğrafını canlı yayınında ilk kez gösterdi.

Cevabı verip yarışma yaptılar

Mustafa Kemal'in 5 yaşındaki fotoğrafının gösterildiği programda ilginç anlar yaşandı. Programda hem izleyicilere fotoğraftakilerden hangisinin Mustafa Kemal olduğunu sordular ve bilene kitap hediye edeceklerini söylediler. Hem de ortada oturanın Mustafa Kemal olduğunu söyleyerek sorunun cevabını verdiler.

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