Helvapınar cami meydanı ve çocuk parkı açıldı
Yıldırım’ın çehresini sosyal donatı alanlarıyla değiştirmek, yeşil alan miktarını arttırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor.
HASAN ÖZAN BURSA
Yıldırım Belediyesi tarafından Şükraniye Mahallesi’ne kazandırılan Helvalıpınar Cami Meydanı ve Çocuk Parkı’nın açılışı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler bu minvalde sosyal yaşam alanlarını arttırmaya gayret ediyoruz. Helvalıpınar Cami Meydanı ve Çocuk Parkı Yıldırım’a hayırlı olsun” dedi.