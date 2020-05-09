Helikopter ambulans bakımdan çıktı hastalar için havalanmaya başladı

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 112 hava ambulansı, yaklaşık 2 aylık bakım süresinin ardından hastalar için tekrar havalanmaya başladı.

En son bu yılın Şubat sonlarına doğru havalanan ambulans helikopter daha sonra bakıma alınırken yurt dışından getirilen parça için bakım süresi yaklaşık 2 ay sürdü.

Bakımdan çıktıktan sonra 20 Nisan ve 3 Mayıs 2020 tarihleri arasında üç hastanın naklini gerçekleştiren ambulans helikopter bu hastalar için toplam 1 saat 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.

Ambulans helikopter ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla Vakfıkebir Devlet Hastanesinden aldığı 2 hastayı Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, bir hastayı ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine naklini sağladı.

Öte yandan Helikopter ambulans 2019 yılında 255 hasta için havalanmıştı.