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Yerel Helenistik döneme ait! 560 gram ağırlığında altın ele geçirildi
Yerel

Helenistik döneme ait! 560 gram ağırlığında altın ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 560 gram ağırlığında altın tablet ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 16:50:00 -
Helenistik döneme ait! 560 gram ağırlığında altın ele geçirildi

 

Edinilen bilgiye göre, bazı şahısların il dışından Milas'a gelerek tarihi eser alacaklarının ihbarını alan jandarma ekipleri takibe alınan otomobili durdurdu. Şüpheli araç içerisinde bulunan A.S., İ.C. ve Ş.S. isimli şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçta arama yapan jandarma ekipleri 1 adet Helenistik döneme ait 6,5X7 cm ebatında 560 gram ağırlığında altın tablet, bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirdi. A.S., İ.C. ve Ş.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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