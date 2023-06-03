'Helal ürün' mağazasında bunu yaparken yakalandılar! Allah sizi kahretsin

Fransa’da uyuşturucuyla mücadele ofisi OFAST, eroin kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 5 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Euronews Türkçe’nin aktardığına göre; OFAST, uzun süre güvenlik birimleri tarafından izlenen şebekeye baskın düzenledi. Lyon kenti yakınlarındaki operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şebekeyi Türkiye’den yönettiği belirtilen kişinin ise henüz yakalanmadığı bildirildi. Operasyonda 20 kilo eroin ve çok sayıda ateşli silaha el konuldu.

'Helal Ürün' mağazasında eroin satışı

OFAST yetkililerine göre uyuşturucu madde, ‘helal’ ürünleri satan bir mağazada kurulan gizli bölmeden dağıtılıyordu. Habere göre mağazanın gizli bölmesinde uyuşturucu maddenin paketlemesi yapılıyordu. Yetkililer burada 20 kilo eroin ele geçirirken, bir eve yapılan baskında ise ateşli silahlara el konuldu.

55 yaşındaki satıcı kimyagermiş!

Ortalama 30 yaşlarında oldukları belirtilen 4 Türk vatandaşının da gözaltına alındığı bildirildi. Yakalanan 55 yaşındaki bir adamın da ‘kimyager’ olduğu bilgisi paylaşıldı. Şüphelilerin ilk sorgulamaları sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettikleri bildirildi. Soruşturma Lyon’da bir tetkik hakimi tarafından yürütülüyor.



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