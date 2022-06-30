Helal sana dayı! Hırpalanan Ekrem İmamoğlu köşeye sıkışınca topukladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bağcılar'da AK Partili bir vatandaş ile yaşadığı diyalog olay oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar’da vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu’nun AK Partili vatandaşın sözleri sonrası olay yerinden uzaklaşması dikkatlerden kaçmadı.
“Bağcılara kaç kreş yapıldı” diye soran vatandaşa “4 tane yaptık daha da yapılıyor. 150 mahallede kreş yapıyoruz” şeklinde karşılık verince vatandaş “Hayır yapılmadı” diyerek yanıt verdi.
İmamoğlu ise kahkaha atarak “Sen anlaşıldı parti üyesisin” dedi ve vatandaşla el sıkıştı. Vatandaş ise “Sonuna kadar reisçiyim” diye bağırdı.
Bu sözlerden rahatsız olduğu gözlenen Ekrem İmamoğlu, bölgeden hızlıca uzaklaştı.