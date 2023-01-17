Helal olsun sana Murat Kurum! Hakikaten adamın dibisin

Yüksel Aytuğ, yangında büyük zarar gören ve yıkılmak üzere olan evin içindeki yaşlı çifti görünce hemen harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u tebrik etti. Sabah gazetesindeki yazısına "Helal olsun Bakan Murat Kurum’a!" başlığını atan Aytuğ, şunları kaydetti:

"Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyasından paylaşmasa bu güzellikten haberimiz olmayacaktı.

İbrahim Amca köydeki mütevazı evinde felçli eşiyle birlikte yaşıyordu. Bir sabah yangınla uyandılar. Eşini dışarı taşımaya çalıştı ama başaramadı. Eşi ona "Git, kendini kurtar" dedi, İbrahim Amca gitmedi. Eşinin üzerine kapanıp, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.

Bölgeye inceleme yapmaya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yangında büyük zarar gören ve yıkılmak üzere olan evin içindeki yaşlı çifti görünce hemen harekete geçti. İbrahim Amca'ya "Burada kalamazsınız. Sizi hemen bir konteynere çıkartacağız, 15 günde de yeni evini yapacağız" diyerek onu çıkmaya ikna etti. Bakan, sözünü zamanında yerini getirdi ve yeni bir anne babaya kavuştu. O gün bugündür birbirleri ile görüşüyorlar, hal hatır soruyorlar, karşılıklı ziyaretlerde bulunuyorlar.

İbrahim Amca'nın "Niye kendini kurtarmak için kaçmadın?" diye soranlara verdiği cevap ise sadakat adına çerçeveletilip, duvara asılacak cinstendi: "Bırakamazsın. Onun öldüğü yerde sen de öleceksin..."

Çok şükür ki, her derdimize Hızır gibi yetişen, halkın arasından geldiği için derdin ne olduğunu bilen, hizmet aşkıyla vatandaşın yüreğine dokunmaktan geri durmayan bakanlarımız var. Helal olsun Murat Kurum ve onun gibilere..."