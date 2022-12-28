Helal olsun sana Berat Albayrak! Hakikaten adamın dibisin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki gaz keşiflerinin 1 trilyon doları bulduğunu açıkladı. Türkiye'nin son yıllardaki gaz ve petrol hamlesinin en büyük mimarlarından birinin eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak olduğunu belirterek bir hakkı teslim eden Emin Pazarcı ise "Peki, o 'Damat, damat' diye bağıranlar ne yaptılar? Koca bir hiç! Sadece, Türkiye'nin ayağına pranga takmakla uğraştılar" ifadelerini kullandı.

Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Daha düne kadar "Damat da damat" diye tutturmuş gidiyorlardı. Gerçekleştirmedikleri saldırı, söylemedikleri laf kalmamıştı.

Ne yaptı o damat?

Bugün görülüyor ki, çok önemli ve stratejik adımlar attı. Seferberlik başlattı. Büyük bir arama filosu kurdu. Dağı, taşı, denizlerin dibini delmeye başladık. "Yok, çıkmıyor, çıkmaz" denilen doğalgaz ve petrole yöneldik. Yetmedi, rüzgâr ve güneş enerjisini devreye soktuk. O çabalar sonucu, bugün Avrupa'nın en büyük panel üreticisi haline geldik.

Bu arada, sebat edip bilmediğimiz işi öğrendik. Bu ülkeye beyin göçü gerçekleştirdik. Yüz civarında alanında uzman, yetişmiş eleman getirdik. Kendi başımızı kaşıyabilecek tırnaklar edindik. Deldik, deldik ve sonunda aradığımızı bulduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki gaz keşiflerinin 1 trilyon dolar olduğunu açıkladı. Ama üzerine Gabar petrolünü ve diğer küçük keşifleri de koyduğumuzda, ortaya çıkan miktar onun da üzerinde.

Ne oldu? Millet kazandı. Türkiye'nin geleceği aydınlandı. Hele bir de TPAO'nun 2023'te gerçekleştireceği 200 sondajın birkaçından da olumlu haberler gelirse, çok farklı bir tablo ortaya çıkacak.

Kim yaptı bunları? Kim gerçekleştirdi?

Geldiğimiz bu noktada, acımasızca saldırılan, yerden yere vurulan, hedef tahtasına oturtulan Berat Albayrak'ın katkısı büyük. Peki, o "Damat, damat" diye bağıranlar ne yaptılar? Koca bir hiç! Sadece, Türkiye'nin ayağına pranga takmakla uğraştılar.

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Bugün için elbette cebimize bir şey girmedi. Hatta bu keşiflerin refaha dönüştürülmesi için halen cebimizden çıktığı da söylenebilir.

Ama ya yarın?

Boyacı küpü değil ki bu! Tabii ki bu keşifleri paraya çevirmek için yatırım yapacak ve kaynak harcayacağız. Biz, enerji ihtiyacı için yıllık 100 milyar dolara yakın ithalat yapan bir ülkeyiz. Türkiye geliştikçe bu miktar daha da artıyor.

İşte meseleye bu çerçeve içinde bakmak lazım: 2023'te bulunan kaynaklar sisteme entegre edildiğinde, geri dönüşler başlayacak. İthalata daha az bedel ödeyeceğiz. Ödemeler dengesindeki açık kapanacak. Dışa ödenen para, bu milletin refahına aktarılacak.

Üstelik orta ölçekteki bir rafineri büyüklüğünde olan Filyos'taki Doğalgaz İşleme Tesisi bitmek üzere. Alt yapı da tamamlanıyor. Bunun üzerine bir de Türkiye'yi enerji dağıtım merkezi haline getirecek gelişmeleri koyun. Değerlendirmeyi ondan sonra yapın!

Çok, ama çok önemli gelişmeler bunlar. Türkiye kazanacak. Hepimiz, özellikle de çocuklarımız ve torunlarımız rahatlayacak.

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Biz, "Damat, damat" diyen zihniyete teslim olsaydık, onlara uyup o dev arama filosunu oluşturmasaydık, bunların hiçbiri gerçekleşmeyecekti bugün.

O zihniyet hep bağırdı. İstanbul'a ilk boğaz köprüsü yapılırken, "Ne gerek var buna, israf" naraları attı. TOGG üretimine başlarken de "hayal" dedi.

İflah olmaz bir kitle ile karşı karşıyayız. Onlar, bugün de bağırmaya devam ediyor. Türkiye'nin önündeki takoz işlevini sürdürüyor.

Türkiye, onlara ve dışarıdaki çelme takma çabalarına rağmen, durmuyor ve ilerliyor. O iflah olmaz kitle ne yaparsa yapsın, yolunda kararlılıkla ilerlemeye ve gelişmeye devam edecek."